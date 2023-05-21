شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب وزير الصحة رئيسا للمكتب التنفيذى لوزراء الصحة العرب لفترة ثالثة على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، اختيار الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، رئيسا للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء الصحة العرب، لفترة ثالثة على التوالى.

وجاء ذلك ضمن فعاليات الاجتماع الـ59 لمجلس وزراء الصحة العرب، والذى يعقد اليوم الأحد فى مدينة جنيف السويسرية، بالتزامن مع انعقاد الجمعية العامة الـ76 لمنظمة الصحة العالمية.

وأشار عبدالغفار إلى أن انتخاب وزير الصحة المصري، رئيسا للمكتب التنفيذي لوزراء الصحة العرب، جاء بإجماع أصوات وزراء الصحة العرب ، مضيفا أنه تم انتخاب الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة صحة مملكة البحرين نائبا لرئيس المكتب.