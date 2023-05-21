شكرا لقرائتكم خبر عن النقل: الانتهاء من صيانة وترميم كوبرى الوراق خلال شهر ضمن توسعة الدائرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة النقل بيانا إعلامياً بشأن الصورة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تكسير خرسانات البلاطات السفلية لبعض بواكي كوبري الوراق القديم أسفل الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى وظهور حديد التسليح.

وأوضحت وزارة النقل ، الحقائق التالية :

• يقع الكوبري بتقاطع الطريق الدائري مع طريق (طناش – الوراق ) ويصل خلوص الرأس إلى 4.60 متر مما يؤدي إلى اصطدام مركبات النقل ببلاطة الكوبري السفلية

• تم دراسة الحالة الإنشائية من خلال أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة لعمل معاينة واعداد تقرير لصيانة وترميم الكوبري منذ فترة.

• جار الانتهاء من أعمال الترميم والصيانة من خلال شركة النيل العامة لإنشاء والطرق إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل ومخطط نهو جميع الأعمال خلال شهر من تاريخه.

• جاري تركيب محددات ارتفاع مؤقتة قبل مداخل الكوبري في الاتجاهين بالخلوص المتاح على ان يتم تثبيته بشكل نهائي بعد الانتهاء من تطوير وتوسعة الطريق الدائري.

• جاري التنسيق مع محافظة الجيزة لسرعة نقل المرافق وضبط مناسيب الطريق السطحي اسفل الكوبري بما يحقق الخلوص المطلوب لمرور الشاحنات.

• مخطط توسعة وتطوير الكوبري القائم بالاتجاهين ضمن تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكوبري.