شكرا لقرائتكم خبر عن برتوكول تعاون مشترك بين جامعتى حلوان والمنصورة لتطوير التبادل والعلاقة البحثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توقيع الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، برتوكول تعاون مشترك بين الجامعتين، في إطار رؤية مصر2030 التي تسعى لأن يكون المجتمع المصري مبدعًا مبتكرًا ومنتجات للعلوم والتكنولوجيا والمعارف، وذلك على هامش انعقاد المجلس الأعلى للجامعات بالمنصورة.

ويستهدف البرتوكول تسهيل وتطوير عملية التبادل الحقيقي والعلاقة البحثية لتحقيق النفع المشترك.

ويتضمن تبادل وندب أعضاء هيئة التدريس في مجالات التدريس والبحوث، تبادل المنشورات العلمية والمعلومات، تبادل الطلاب واللوائح الدراسية المعمول بها، تطوير وتنفيذ الندوات وورش العمل والمؤتمرات ذات الاهتمام المشترك، برامج المهارات الشخصية، برامج القيادة وريادة الأعمال، الارشاد المهني والخدمات، الأنشطة الطلابية.

كما يشمل خدمات دعم الطلاب، الاستعانة بالخبرات الإدارية والكفاءات، الاستفادة من خدمات أعضاء هيئة التدريس والنوادي الاجتماعية وفق الضوابط المعمول بها.



بروتوكول تعاون