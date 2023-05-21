شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: ارتفاع ترتيب مصر فى الإنفاق على البحث العلمى للمركز 35 عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالي لشئون البحث العلمى، عن ارتفاع ترتيب مصر فى نسبة التمويل والإنفاق علي البحث العلمى، ليصل إلى 35 عالميا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، اليوم، الأحد، برئاسة الدكتور سامى هاشم.

أضاف نائب وزير التعليم العالي لشئون البحث العلمى أن ترتيب مصر وصل إلي 24 عالميا فيما يتعلق بمؤشر النشر العلمى والترتيب رقم 89 عالميا في مؤشر الابتكار العالمى.

وقال رفعت إن هناك خطة للبحث العلمى في مصر ودعم الاقتصاد القومى من خلال بيئة تشريعية جيدة والاهتمام بزيادة النشر العلمى لتحسين المساهمة في دعم الاقتصاد المصرى ومضاعفة إنتاج المعرفة وإنتاج ونقل وتوطين التكنولوجيا .