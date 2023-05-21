أخبار مصر.. الحكومة تنفى إلغاء الدعم الاستثنائى على بطاقات التموين لشهر يونيو

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نفى الحكومة ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بإلغاء صرف الدعم الاستثنائي المقرر على البطاقات التموينية لشهر يونيو المقبل.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

الحكومة تنفى إلغاء صرف الدعم الاستثنائى المقرر على بطاقات التموين لشهر يونيو

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بإلغاء صرف الدعم الاستثنائي المقرر على البطاقات التموينية لشهر يونيو المقبل

بدأت منذ قليل فعاليات جلسات المحور السياسي للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا الهامة، وذلك فى مستهل الأسبوع الثانى للجلسات. رحبت مصر بتوقيع الأطراف السودانية المشاركة في محادثات جدة على اتفاق للهدنة لمدة أسبوع، جاء ذلك في تدوينة نشرها المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر تويتر. يبدأ سلطان عُمان السلطان هيثم بن طارق ، اليوم الأحد، زيارته الأولى إلى مصر والتى تستمر يومين، يستهلها بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى. أعلنت وزارة الصحة والسكان، عقد 52 ندوة تثقيفية لطلبة المعاهد الفنية الصحية، ومدارس التمريض، بالإضافة إلى المترددين على عيادات فحص المقبلين على الزواج، وذلك بـ16 محافظة، خلال الربع الأول من العام الجارى. تستضيف مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء غدا الإثنين فعاليات مؤتمر صحفى لعرض مشروعات الطاقة الشمسية بإجمالى قدرات تتعدى 40 ميجاوات، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وزراء الكهرباء، والسياحة والآثار، والتجارة والصناعة، والطيران المدنى، ومحافظ جنوب سيناء، وأليساندرو فراكاسيتي - الممثل المقيم للبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، باحد فنادق شرم. أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، أنه سيتم تسليم بطاقات أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2023، للمديريات التعليمية اليوم الأحد 21 مايو الجارى، تمهيدًا لتسليمها للطلاب من خلال المدارس غدا الاثنين 22 مايو، موضحة أن كل مديرية سوف ترسل مندوبا لاستلام أرقام الجلوس وتسليمها للمدارس الثانوية لتجهيزها للطلاب . أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأحد ، اقتحام وزير إسرائيلي للمسجد الأقصى الشريف برفقة مجموعة من العناصر المتطرفة، مؤكدةً أن مثل هذه التصرفات الاستفزازية تتنافى مع ما يجب أن يتحلى به المسئولون الرسميون من حكمة ومسئولية. مصر تدين اقتحام مسئول إسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك التعليم تبدأ اليوم تسليم أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2023 للمديريات مؤتمر صحفى بحضور 5 وزراء لعرض مشروعات الطاقة الشمسية من شرم الشيخ غدا الصحة: توعية 2484 من المواطنين ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة بـ16 محافظة سلطان عُمان يبدأ زيارته لمصر اليوم وتمتد يومين مصر ترحب بتوقيع الأطراف السودانية على اتفاق هدنة فى جدة

بدء جلسات الأسبوع الثانى للحوار الوطنى لمناقشة قانون المحليات والأحزاب

شكا أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة من صعوبة امتحان مادة الجبر للشهادة الإعدادية لنهاية العام، مؤكدين أن الأسئلة طويلة والامتحان ثقيل وبه جزئيات كثيرة ومستوى الأسئلة صعب، مطالبين بمراعاة صعوبة الأسئلة عند تصحيح الامتحان. تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على إتاحة العديد من السلع الغذائية لأصحاب البطاقات التموينية ويتم صرفها بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على بطاقات التموين، حيث يتم طرح كيس المكرونة زنة 800 جرام بسعر 13 جنيها للكيلو على بطاقات التموين، بجانب أيضا طرح جميع السلع الأساسية بأسعار مخفضة مقارنة بنفس أسعار المنتجات المثيلة في الأسواق الأخرى. "التموين" تطرح كيس مكرونة 800 جرام على البطاقات بسعر 13 جنيها

شكاوى من صعوبة الجبر لإعدادية الجيزة.. والتعليم: فى مستوى الطالب المتوسط

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس معتدل فى الصباح الباكر حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب البلاد معتدل ليلا على كافة الأنحاء .

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم ونشاط رياح.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة