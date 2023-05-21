شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب عُمانى لليوم السابع: مصر قوة مؤثرة فى الوجود العربى على خارطة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الكاتب العُمانى موسى الفرعى، رئيس تحرير "أثير" العُمانية، أن هناك ريح طيبة تهب على المنطقة والبلدان العربية والإسلامية، ومتغيرات إيجابية بعد سياقات عديدة أثرت على البلاد بمختلف المستويات.

أضاف الفرعى، لـ"الخليج 365"، أن العلاقة العمانية المصرية علاقة متجذرة تاريخيا وسياسيا وشعبيا منذ أقدم العصور وصولا إلى الحاضر الزاهر، ويقينا أن مصر قوة كبيرة مؤثرة في الوجود العربي على خارطة هذا العالم، وفق الله القائدين لما فيه خير البلاد وألفة الشعوب ورخاء العيش لتنعم بحياة آمنة مطمئنة.

أضاف الفرعى، أن زيارة السلطان هيثم بن طارق لأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي تأتي في ظل هذا السياق والمؤشرات التي تدل على أن متغيرات الواقع السياسي إيجابية وتجنح نحو المزيد من استقرار الوطن العربي، ووحدة عربية طالما حلمنا به إيمانا بأننا نملك كل مقوماتها فإن لم يكن حلما كاملا فقد يتحقق منه مساحة كبيرة لائقة بالأمة العربية.

ومن الناحية العمانية فإن الشواهد كلها تشير إلى أن عمان تلعب دورا مفصليا في الكثير من القضايا بصفتها شريكا موثوقا من الجميع، وحسب الأمة العربية كل المؤثرات والدلالات السلبية التي نهشت من جسد الأمة.