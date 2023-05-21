شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب اقتصادى عمانى لـ"الخليج 365": مصر تتمتع بمقومات استثمارية عديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الكاتب الصحفي العماني المتخصص في الشؤون الاقتصادية عيسى المسعودي، أن زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى القاهرة في هذا التوقيت تكتسب أهمية كبيرة، مشيرا إلى أن الزيارة امتداد للزيارات المتعددة والعلاقات الوطيدة وتأكيد لعمق العلاقة الاستراتيجية، مشيرا إلى أن الأوضاع السياسي ودور البلدين سيكون في مقدمة المباحثات المشتركة بين قادة البلدين.

أشار "المسعودي" في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إلى أن القمة فرصة لتبادل الأفكار حول القضايا التي تشغل المنطقة العربية والعالم، مؤكدا أن سلطنة عمان تترأس قمة مجلس التعاون الخليجي لهذا العام وسيكون لها دور في تفعيل الدور الخليجي – العربي، لافتا إلى أن الزيارة تأتي تلبية لدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سلطنة عمان، مؤكدا أن الملف الاقتصادي سيكون حاضر بقوة بين قادة البلدين بالاتفاق بتفعيل الاتفاقيات وتعزيز التبادل التجاري، واستثمار الفرص الكبيرة في البلدين بمختلف القطاعات ويمكن إبرام شراكات بين البلدين بالخصوص.

وأوضح أن هناك فرص واعدة للاستثمار في سلطنة عمان بعدة قطاعات، مؤكدا أن مصر تتمتع بمقومات استثمارية عديدة يستطيع القطاع الخاص والحكومة العمانية الدخول في شراكات مع الجهات الاستثمارية الحكومية المصرية، معربا عن أمله في أن يكون للقطاع الخاص في البلدين باستثمار الفرص التجارية، مؤكدا أن عمان لديها رؤية 2040 وتضع فيها القطاع الخاص كأولوية كي يستثمر الفرص التجارية والاستثمارية سواء في عمان أو خارجها.أن

ووصف الكاتب الصحفي العماني العلاقات بين القاهرة ومسقط بالتاريخية الممتدة لقرون عديدة حيث تميزت بالثبات وتعزيز المصالح المشتركة، مشيرا إلى أن مصر وسلطنة عمان كان لهما دورا كبير في كثير من الملفات المشتركة، لافتا إلى أن السلطان الراحل قابوس بن سعيد كان صاحب مواقف مشرفة مع مصر، موضحا أن المرحلة الحالية مهمة في ظل متغيرات تشهدها المنطقة سياسيا واقتصاديا وستنعكس على المباحثات بين قادة البلدين ، مؤكدا وجود رؤية مشتركة وتوافق في الرؤى بين القادة ستساهم في خروج الزيارة بنتائج إيجابية تخدم مصالح البلدين.

وغادر السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان ، مسقط متجها إلى القاهرة، في زيارة يلتقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضحت وكالة الأنباء العمانية، أن السلطان هيثم بن طارق، غادر البلاد منذ قليل، متجها إلى مصر في زيارة رسمية تستغرق يومين يلتقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسِ جمهورية مصر العربية.

وأكّد السفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفيرُ سلطنة عُمان المعتمد لدى جمهوريّة مصر العربيّة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية على أن الزيارة الرّسميّة للسُّلطان هيثم بن طارق إلى مصر اليوم الأحد ولقاءه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهوريّة مصر العربيّة تفتح فصلًا جديدًا وتمثّل انطلاقة لمواصلة علاقات التعاون وتطويرها بما يعود بالمنافع المشتركة.

وقال السفير العماني في مؤتمر صحفي عقده بالقاهرة أمس بمناسبة الزيارة الرسميّةِ إن وفدًا رسميًّا رفيع المستوى يرافق السُّلطان هيثم في زيارته لا سيما الجانب الاقتصادي حيث إن البلدين الشقيقين يسعيان إلى الدفع بالمجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري إلى آفاق أرحب وزيادة حجم التبادل التجاري.

وأوضّح أنه سيُنظّم خلال الزيارة منتدى الأعمال العُماني المصري الذي سيعرض المقومات الاستثمارية المتاحة في سلطنة عُمان بالإضافة إلى التشريعات والنظم والبُنى الأساسية الجاذبة للاستثمار ومجالات الاستثمار العديدة من بينها مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

وتطرّق سفير عمان لدى القاهرة إلى أن البلدين الشقيقين مُقبلان على التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، منها الداعمة للجوانب الاقتصادية المضافة إلى المذكرات القائمة مثل المذكرات والاتفاقيات والبرامج التنفيذية ورسائل التعاون الموقعة خلال زيارة الرئيس المصري إلى سلطنة عُمان في يونيو 2022 م .