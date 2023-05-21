شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة جوية من مطار دنقلا للمصريين الراغبين فى العودة من السودان الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهابت وزارة الخارجية بالمواطنين المصريين في السودان الراغبين في العودة إلى أرض الوطن التجمع بنقطة مطار "دنقلا" يوم الثلاثاء الموافق 23 مايو 2023، حيث سيتم الإجلاء جواً من هذه النقطة قبل الساعة السادسة صباحاً، جاء ذلك إلحاقاً بالبيانات الصحفية الصادرة عن وزارة الخارجية بشأن تنظيم إجراءات إجلاء المواطنين المصريين بالسودان.

أكدت وزارة الخارجية في بيان لها استمرار عمليات الإجلاء من نقطتي الإجلاء التاليتين معبر قسطل ( إجلاء بري)، معبر أرقين ( إجلاء بري).

كما تواصل غرفة الأزمات بوزارة الخارجية تلقي اتصالات وبلاغات واستفسارات المواطنين المصريين على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع على الأرقام التالية:

1- 01281943599

2- 01283176894

3- 01283176866

4- 01283176900

5- 01283176913