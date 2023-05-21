شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: المشروعات الجديدة تمس حياة المواطنين بشكل مباشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن سوق السمك الحضاري الجديد بالمنيب يعد جزءا من ثمار المشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية Giz بعدة أحياء بالمحافظة، وأبرزها بولاق الدكرور وجنوب الجيزة والوراق.

جاءت تصريحات محافظ الجيزة على هامش افتتاح سوق السمك الحضاري الجديد بالمنيب، اليوم الأحد، وذلك بحضور خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية، والسفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لمصر، وهند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة لتنمية المجتمع وخدمة البيئة، وستيفاني سورنسن نائب رئيس التعاون الألماني بالسفارة الألمانية في القاهرة، وفيرا موراديني مديرة البرنامج بوفد الاتحاد الأوروبي لمصر.

وأضاف المحافظ خلال تصريحاته أن تعاون المحافظة مع الوكالة الألمانية ليس التعاون الوحيد الذي يتم مع الشركاء الأوروبيين، بل هناك تعاون آخر يتم مع الوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك بمنطقتي أرض اللواء وميت عقبة، علاوة على تعاون المحافظة مع بنك الاستثمار الأوروبي لتطوير إمبابة.

وأكد محافظ الجيزة أن ما يتم تنفيذه من مشروعات يتم اختياره بعناية شديدة؛ لتحسين معيشة المواطنين ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم بمختلف القطاعات، مشيرا إلى أن جميع المشروعات الجاري تنفيذها تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.