محافظ الجيزة: إنشاء 15 سوقا حضاريا بقرى الصف وأطفيح ضمن حياة كريمة

القاهرة - سامية سيد - كشف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن حجم ما شهدته قرى مركزى الصف وأطفيح خلال العامين الماضيين من مشروعات تنموية فى مختلف القطاعات ضمن مبادرة "حياة كريمة"، حقق نهضة غير مسبوقة فى حياة المواطنين.

جاءت تصريحات محافظ الجيزة على هامش افتتاح سوق السوق الحضارى الجديد بالمنيب، اليوم الأحد، وذلك بحضور خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية، والسفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبى لمصر، وهند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة لتنمية المجتمع وخدمة البيئة، وستيفانى سورنسن نائب رئيس التعاون الألمانى بالسفارة الألمانية فى القاهرة.

وفيما يتعلق بخطة تطوير الأسواق العشوائية واستبدالها بأخرى حضارية مطورة، أكد محافظ الجيزة تنفيذ عدد كبير من الأسواق الحضارية الجديدة، مشيرا إلى أنه جارى إنشاء سوق حضارى جديد بمدينة العياط بالتعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية، و15 سوق حضارى جديد بـ42 قرية بمركزى الصف وأطفيح ضمن "حياة كريمة"، علاوة على ما يتم تنفيذه من مواقف سرفيس ومشروعات تنموية فى مختلف القطاعات الحيوية من صحة وتعليم وبنية تحتية، مؤكدا أن خطة التنمية شاملة.