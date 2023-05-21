شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام CIC تناقش 11 مشروع تخرج لطلاب قسم العلاقات العامة.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت كلية إعلام CIC حفل مناقشة مشاريع تخرج طلاب قسم العلاقات العامة والإعلان، تحت رعاية الدكتورة ماجى الحلوانى والدكتورة أمال الغزاوى والدكتورة حنان غالى، وبحضور لجنة من المتخصصين في مجال العلاقات العامة و الإعلان، وكانت مشاريع التخرج بالقسم تضمنت 11 مشروعا متنوعا في عدة مواضيع.

وجاء في اليوم الأول مناقشة بعض المشاريع:

صوت البحر: هي حملة توعوية للحفاظ علي البيئة البحرية لما تضمها من ثروات و كائنات معرضة للانقراض، و هدفها توعية الجمهور بالسلوك السليم للحفاظ على هذه الثروات البحرية من الانقراض و التعريف بكيفية الاستفادة منها.

Moustafa Glasswork: هي علامة تجارية مصرية متخصصة في صناعة الزجاج اليدوي و تشكيله بأشكال مميزة و عصرية تنافس الأسواق العالمية و تتيح للجمهور اختيار الشكل و التصميم الخاص بهم.

وادينا: هي حملة توعوية عن السياحة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد من حيث الأماكن السياحية و الأنشطة الترفيهية و الحرف التراثية و المشروعات التنموية بداخل المحافظة.

الرحلة The Trip: هي حملة توعوية للشباب هدفها توعية المجتمع بأضرار مخدر LSD، وهو نوع من أنواع المهلوسات المعروف Acid، ويناقش الموضوع طبيعة المخدر، تاريخ وأسباب ظهوره، ومراحل تطويره، ومسمياته المختلفة، وأشكاله، وطرق تعاطيه، وتأثيراته السلبية على الفرد والمجتمع.

ريد فلاج Red Flag: هي حملة توعوية للشباب هدفها تعريف الشباب كيفية اختيار شريك الحياة المناسب، و المعايير الصحيحة لاختيار شريك الحياه ومعرفة المسؤليات التي تقع على كل من الطرفين لضمان حياة زوجية سعيدة.

أما اليوم الثاني فتم مناقشة المشاريع المتبقية تتمثل في:

برة الدايرة: هي حملة توعوية تتحدث عن الصدمات المتوارثة بين الأجيال و تقوم هذه الحملة بتعريف الجمهور بمفهوم الصدمات المتوارثة، كيف تنشأ و كيف يمكن للشخص أن يتفاداها و إذا كان يعاني منها كيف يتخطاها ليمنع حدوثها للأجيال القادمة.

Razzle: و هي علامة تجارية مصرية تقدم مستحضرات تجميلية صناعة مصرية تنافس الأسواق العالمية من حيث المكونات الطبيعية و التركيبة سهلة الاستخدام، و كانت تعمل هذه المجموعة للتسويق لهذه العلامة التجارية.

زغروطة: هي حملة توعوية للشباب و الأهالي تهدف إلى التوعية بتغيير منظور الأهالي و الشباب تجاه متطلبات الزواج بما يساهم في خفض تكاليف الزواج.

أما عن اكتئاب ما بعد الولادة، أسبابه، و النتائج المترتبة عليه و كيفية العلاج منه، قامت مجموعة ده مش دلع بحملة توعوية للأمهات و الأهالي الذين واجهوا اكتئاب ما بعد الولادة أو خاضوا هذه التجربة مع شخص ما في عائلتهم لتخطي هذه الفترة و كيفية التعامل معها.

وأخيرا، Honeywell: هي علامة تجارية مصرية قديمة لإنتاج الحلويات المختلفة مثل اللبان السحري، فتقوم هذه المجموعة بإعادة التسويق لمنتجات هذه الشركة بشكل معاصر لجذب الشباب من الأجيال الجديدة و لاسترجاع الذكريات مع الأجيال السابقة.















