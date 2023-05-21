شكرا لقرائتكم خبر عن ممثلو السفارات العربية والأفريقية يشهدون إبرام توأمة بين "الجلالة وأريزونا الأمريكية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت جامعة الجلالة الأهلية وفدا أمريكيا رفيع المستوي برئاسة البروفيسور مايكل كرو، رئيس جامعة أريزونا ستيت الأمريكية، أكبر جامعة حكومية بالولايات المتحدة الأمريكية، في زيارة استثنائية لأول مرة في مصر، وذلك ضمن مساعي جامعة الجلالة للتعاون مع الجامعات الدولية المتميزة، بحضور ممثلى السفارات العربية والأفريقية والدكتور شريف صالح رئيس الإدارة المركزية للطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالى.

وقال الدكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة، إن جامعة الجلالة تستهدف إعداد جيل من الخريجين قادر على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي، من خلال التعاون والاتفاقيات مع الجامعات الدولية ومن أبزرها جامعة اريزونا ستيت، وهي واحدة من أفضل الجامعات على مستوي العالم، إذ حصدت المركز الأول في الابتكار على مستوي العالم على مدى 7 سنوات بالولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن ذلك يأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ابرام الجامعة توأمة مع كبرى الجامعات الأجنبية فى التصنيفات الدولية .

وأوضح الدكتور الشناوي، أن جامعة الجلالة توفر إمكانية الحصول على "شهادة مزدوجة" من جامعة الجلالة وأريزونا ستيت الأمريكية «Arizona State University»، في عدد من المجالات والبرامج الدراسية، وذلك في إطار تفعيل اتفاقية التعاون المشتركة بين الجامعتين، كسابقة شراكة "مصرية - أمريكية" هي الاولي من نوعها، مشيرًا إلى اجراء تبادل بين أعضاء هيئة التدريس واستقدام أعضاء هيئة التدريس من أمريكا لتدريس للطلاب كما يتم الاستعانة بالخبرات المصرية فى التعاون مع جامعة أريزونا.

وشهدت فعاليات اليوم واستقبال وفد جامعة اريزونا حضور عدد كبير من الشخصيات، وممثلين عن كافة السفارات العربية والأفريقية.