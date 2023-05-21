شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: صادرات مصر الزراعية تتجاوز 3.4 مليون طن العام الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تقريراً حول إجمالى الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2023 وحتى 17 مايو 2023، حيث بلغت حوالى 3 ملايين و427 ألفا و797 طنا من المنتجات الزراعية بزيادة قدرها 432 ألفا و342 طنا عن العام الماضى، حيث كانت 2 مليون و995 ألفا و455 خلال نفس الفترة . وأشار التقرير إلى أن أهم الصادرات الزراعية هى الموالح، البطاطس، البصل الطازج، البطاطا، رمان، ثوم، فراولة، فاصوليا، جوافة، طماطم، عنب حيث بلغ إجمالى الصادرات الزراعية من الموالح مليون و687 ألفا 697 طنا، بالإضافة إلى تصدير 668 ألفا 695 طنا من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثانى فى الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 238 ألفا و916 طن بصل، محتلا المركز الثالث فى الصادرات، واحتلت الفاصوليا على المركز الرابع فى الصادرات الزراعية بإجمالى 54 ألفا و588 طنا.

واحتلت البطاطا المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 50 ألفا و237 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من الطماطم على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 41 ألفا و327 طنا.

واحتلت صادرات مصر من الفراولة على المركز السابع بإجمالي 23 ألفا و9 أطنان، يليها في المركز الثامن الثوم بإجمالي 14 ألفا و469 طنا، بينما حصلت الجوافة على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 8685 طنا، بينما حصل الرمان على المركز العاشر في الصادرات الزراعية المصرية بإجمالي كمية بلغت 3520 طنا، وحصل العنب على المركز الحادي عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي كمية بلغت 2880 طنا.