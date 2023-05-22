شكرا لقرائتكم خبر عن "التضامن الاجتماعى" تعلن صرف مساعدات تكافل وكرامة للمستفيدين عن شهر مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التضامن الاجتماعى اليوم الأحد، فى صرف المساعدات النقدية ضمن برنامج تكافل وكرامة عن شهر مايو الجاري، وذلك للأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعى بقيادة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، برنامج تكافل وكرامة بهدف تقديم المساعدات النقدية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، وذلك عن طريق الاستهداف الموضوعى للأسر التى لديها مؤشرات اقتصادية واجتماعية منخفضة تحول دون إشباع احتياجاتها الأساسية وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى مد شبكة الحماية لتشمل الفئات التى ليس لديها القدرة على العمل والإنتاج مثل كبار السن 65 سنة فأكثر أو من هم لديهم عجز كلى أو إعاقة.

وكانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قد وجهت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على قراره بزيادة مبلغ الدعم النقدى "تكافل وكرامة " بنسبة 25% بدءا من شهر إبريل الماضى لافتة إلى أن قرار الرئيس لاقى ترحيبا وارتياحا كبيرا بين المستفيدين من برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة "والذى سيسهم فى معاونة الأسر الأولى بالرعاية على مواجهة أعباء الحياة"، مؤكدة أن الوزارة جاهزة للصرف بدءا من 15 إبريل الجارى وهو الموعد المقرر لبدء صرف الدعم النقدى الشهرى بشكل متوالى.