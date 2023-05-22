شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة المحليات بالحوار الوطنى: المجالس المحلية الأقرب للمواطن وتوفر الخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور سمير عبد الوهاب مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطنى، إن الإدارة المحلية فى مصر تواجه العديد من المشاكل، ومنها عدم وضوح السلطات والتخصصات بالإدارة المحلية وتداخل اختصاصيات الوزارة والإدارة المحلية، وعدم شغل الوزارة بالقضايا اليومية ومتابعة تنفيذ السياسات المحلية.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامى يوسف الحسينى عبر برنامجه التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية، :"ليجب ان تمتلك المحليات الموارد المالية بنسبة معينة ومنها فرض ضرائب معينة على العقارات ورسوم معينة فى المنطقة، لافتا : "مشكلة التمويل فى مصر كبيرة ولابد من حلها فى الإدارة المحلية، ويعتبر المجالس المحلية هى الأقرب للمواطن والتى توفر له خدمات خلاف عضو البرلمان".

وتابع : "لجنة المحليات فى الحوار الوطنى تتداخل مع لجنة حقوق الإنسان والأحزاب السياسية والسياسية، لأن المحليات رابط ما بين كل هذه اللجان والمواطن"، مضيفا: "على المحليات أن يكون لها قدرة على توفير ماليات لها".