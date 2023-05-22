القاهرة - سامية سيد - حددت الحكومة، المساحة التى سيتم زراعتها بمحصول الأرز خلال موسم الزراعات الصيفية العام الحالى بـ 724 ألف فدان، فى 9 محافظات فقط، بالإضافة لمساحة 200 ألف فدان من سلالات الأرز الموفرة للمياه مثل الأرز الجاف وغيرها، ومساحة 150 ألف فدان تُزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبياً.

محمد يوسف

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