شكرا لقرائتكم خبر عن كفر الشيخ تحتل النصيب الأكبر فى زراعة الأرز.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حددت الحكومة، المساحة التى سيتم زراعتها بمحصول الأرز خلال موسم الزراعات الصيفية العام الحالى بـ 724 ألف فدان، فى 9 محافظات فقط، بالإضافة لمساحة 200 ألف فدان من سلالات الأرز الموفرة للمياه مثل الأرز الجاف وغيرها، ومساحة 150 ألف فدان تُزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبياً.
ويتم تحديد المساحات المنزرعة بالأرز طبقاً لأسس فنية متعددة من أهمها الموارد المائية المتاحة وقدرة الترع المصرح بزراعة الأرز عليها باستيعاب التصرفات المائية فى فترة أقصى الاحتياجات.
وفى التقرير التالى نوضح المحافظات والمساحات المحددة لزراعة محصول الارز الموسم الحالى.
1- الإسكندرية 2000 فدان
2- البحيرة 106 آلاف و650 فدان
3- الغربية 40 ألفا و600 فدان
4- كفر الشيخ 189 ألفًا و800 فدان
5- الدقهلية 182 ألفا و550 فدان
6- دمياط 42 ألف فدان
7- الشرقية 127 ألفًا و850 فدان
8- الإسماعيلية ألفان و750 فدان
9- بورسعيد 30 ألف فدان
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