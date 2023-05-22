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5 ملايين و200 ألف أسرة تستفيد من تكافل وكرامة بدعم 31 مليار جنيه.. التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - استعرضت الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعى، عددا من الأرقام العامة فيما يخص عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة والدعم النقدى المقدم لها في موازنة 2023/2024، خلال عرضها لموازنة ديوان عام وزارة التضامن أمام البرلمان.

 

وتمثلت فى:

 

- زيادة عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدى حتى وصلت 5 ملايين و200 ألف أسرة.

 

- موازنة الدعم النقدى وصلت إلى31 مليارا و80 مليون جنيه.

 

- زيادة الدعم النقدى المقدم من التحالف الوطنى للعمل الأهلي والذي يدعم حوالى 600 ألف أسرة بما يقرب 34 مليار جنيه و500 مليون كإجمالى موازنة الدعم النقدى الموجه للأسر في مصر.

 

- رفع الأدنى للأجر التأمينى وصل إلى 916 جنيها، وهذا في سياق الإصلاح الهيكلى للهيئة القومية للتأمينات.

 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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