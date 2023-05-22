شكرا لقرائتكم خبر عن عودة إنستجرام للعمل من جديد بعد تعطل المنصة واعتراف الشركة بالمشكلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادت منصة إنستجرام للعمل من جديد على التطبيق ومنصة الويب، وذلك بعد قرابة الساعة من التعطل، واعتراف المتحدث الرسمي باسم شركة ميتا بالمشكلة.

وكانت منصة ميتا قد تعطلت حول العالم، وعاني تطبيق مشاركة الصور من عطل عالمي أدى إلى تجميد واجهة التطبيق الرئيسية، مما يؤدي إلى ظهور شاشة لا يمكن تحديثها، فيما يقدم موقع الويب صفحة فارغة فقط.

وفي رسالة بريد إلكتروني إلى The Verge، أقر المتحدث باسم شركة ميتا Dave Arnold بانقطاع الخدمة، قائلاً: "نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى Instagram".

وأضاف: "نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن ونعتذر عن أي إزعاج".

وفقًا لمتتبع انقطاع التيار DownDetector، بدأت التقارير الأولى عن المشاكل منذ حوالي ساعة قبل أن ترتفع إلى أكثر من 175000 تقرير في ذروتها، ولا توجد أي إشارة على حل حتى الآن.

وليس هناك ما يشير إلى أي مشكلات مثل مشكلة في مركز البيانات والتي أدت إلى توقف خدمات الشركة لساعات في عام 2021، وعادة ما يتم حل مثل هذه الانقطاعات بسرعة.

لم تنشر صفحة المساعدة والحسابات في Instagram على منصات أخرى مثل Facebook و Twitter أي تحديثات حول انقطاع الخدمة.