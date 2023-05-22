شكرا لقرائتكم خبر عن عاصمة السياحة العربية.. أسوان تجهز ملفا متنوع الأنشطة للفوز بلقب جديد "التفاصيل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365”، ألبوماً مصوراً، لمواقع مميزة بمدينة أسوان وأعمال التطوير الجارية فيها، فى إطار استعدادها لتجهيز ملف متكامل يساهم فى تعزيز فرص فوز أسوان بلقب عاصمة السياحة العربية لعام 2024.

وأكد محافظ أسوان فى بيان صحفى، أن الملف سيتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة والمهرجانات السنوية التى تنظمها المحافظة، وغيرها من المؤسسات الحكومية والمجتمع المدنى وخاصة سباقات ومهرجانات الفروسية والمرماح والهجن والصيد والسفارى ومراقبة الطيور، بالإضافة إلى مهرجان سينما أفلام المرأة والثقافة والفنون الشعبية فضلاً عن المهرجانات الرياضية والشبابية والبيئية والترفيهية.

وأشار عطية إلى أنه سيتم الوضع فى الاعتبار الارتقاء بالمسارات والمزارات والمراسى والمعالم السياحية ، والمحميات الطبيعية بجميع أنحاء المحافظة ، وتوافقها مع الكود الخاص بحركة سير ذوى الهمم ، وهو الذى يتواكب أيضاً مع تنفيذ حزمة كبيرة من المشروعات التي تصب في صالح جذب المزيد من السياحة العربية ، خاصة في مجال السياحة العلاجية والبيئية ، مضيفاً بأن أسوان تستحق أن تكون قبلة ومقصداً للسياحة العربية فى ظل حالة الاستقرار والأمن والآمان ، كما أن هناك خطة طموحة لتطوير آليات العمل فى السياحة العلاجية والترفيهية والسفارى والصيد لإقامة مراكز متخصصة فى الخدمات السياحية، وأنشطة متنوعة فى هذه المجالات بما يتوافق مع تطلعات السائح العربى.