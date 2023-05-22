أخبار مصر

%70 من القراء يطالبون بتكثيف الحملات لضبط مافيا التنقيب عن الآثار بالمنازل

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن %70 من القراء يطالبون بتكثيف الحملات لضبط مافيا التنقيب عن الآثار بالمنازل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف الحملات لضبط مافيا التنقيب عن الآثار بالمنازل؟، أيد غالبية القراء المطالبة بتكثيف الحملات لضبط مافيا التنقيب عن الآثار بالمنازل.

 

وأيد 88% من القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط مافيا التنقيب عن الآثار بالمنازل، بينما عارض 12% من القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط مافيا التنقيب عن الآثار بالمنازل.

 


نتيجة الاستطلاع

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا