شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الإعدادية الأزهرية يؤدون امتحان الهندسة.. والابتدائية اللغة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى طلاب إتمام المرحلة الابتدائية الأزهرية امتحاناتهم اليوم الإثنين 22 مايو فى مادتى اللغة العربية والخط والإملاء، ونوهت إدارة الامتحانات إلى إضافة نصف ساعة عن زمن الإجابة الأصلى للتلاميذ الذين تخلفوا بعذر مقبول عن أداء امتحانات الفصل الدراسى الأول، على أن يمتحن التلاميذ المبصرون شفهيا فى حفظ القرآن الكريم، ويمتحن التلاميذ المكفوفون شفيهًا فى المواد المقررة عليهم، على أن يكون امتحان مادتى الحاسب الآلى والمستوى الرفيع خاص بالمعاهد النموذجية والخاصة.

كما يؤدى طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية اليوم الاثنين 22 مايو مادتى اللغة العربية ورقة ثانية المطالعة والنصوص وفنون الكتابة والهندسة.

ونوهت إدارة الامتحانات إلى أن الطلاب المبصرون يمتحنون شفهيًا فى حفظ القرآن الكريم وتجويده والمطالعة والنصوص.

ويؤدى طلاب البرنامج التأهيلى الملحقين على الشهادة الإعدادية، ،اليوم الأحد 21 مايو امتحان اللغة العربية ورقة أولى (النحو والصرف).