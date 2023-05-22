شكرا لقرائتكم خبر عن للمقبلين على الزواج.. اعرف أهم ما جاء بكتيب دليل الأسرة المقرر تسليمه للماذونين والان مع تفاصيل الخبر
يتسلم المأذونين 8 كتيبات على كل دفاتر عقود توثيق الزواج بحيث يكون لكل عقد كتيب.
ومن أهم ما جاء فى هذا الكتاب:
1- للزوج ذمته المالية المستقلة، وللزوجة ذمتها المالية كذلك، ولا يُكلَّفُ أحد الزوجين بسداد ما على صاحبه من دين، ولكن يجوز مساعدته فى ذلك من باب حسن العشرة.
2- لا تمنع زوجتك من علمها خاصة إذا كان ذلك أحد شروطها قبل الزواج وقد ارتضيته.
3- يجب على كل من الزوجين أداء واجباته المالية الشرعية والقانونية المنوطة به كالزكاة وحج الفريضة والضرائب.
4- لا يجوز للزوج أن يعطى زوجته من زكاة ماله؛ لكون نفقتها واجبة عليه.
5- إذا كانت زوجتك غنية أو موظفة فإن ذلك لا يُسقط حقها فى النفقة.
6- لا يحل لكِ أن تعطى شيئًا من أموال زوجك - حتى ولو كان زكاة أو صدقة لأى أحد، مما لم تجر العادة بإعطائه - إلا بإذنه.
7- ما يقدم للعروسين من نقوط وهدايا مرجعه إلى العرف، فما اعتبر منها دينا يجب رده، وما اعتبر هبةً فلا يجب رده.
8- إنفاقك على زوجتك يعتبر دينا فى رقبتك، ولا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء.
9- لا يحق للزوج أن يتصرف فى شيء من منقولات شقة الزوجية أو ذهب المرأة، إلا برضاها.
10- إذا قصَّر الزوج فى النفقة من غير عذر فللزوجة الحق فى أن تأخذ من ماله دون علمه بالمعروف.
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