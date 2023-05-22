شكرا لقرائتكم خبر عن للمقبلين على الزواج.. اعرف أهم ما جاء بكتيب دليل الأسرة المقرر تسليمه للماذونين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلمت مصلحة الدمغة، المأذونين الشرعيين على مستوى الجمهورية، مع دفاتر توثيق الزواج، كتيب استرشادى على كل عقد، بعنوان "دليل الأسرة من أجل حياة مستقرة"، وذلك لتسليمه للمقبلين على الزواج، والصادر عن المستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، والذى يتناول كل ما يخص العلاقة الزوجية وكيفية التعامل مع المشاكل.

يتسلم المأذونين 8 كتيبات على كل دفاتر عقود توثيق الزواج بحيث يكون لكل عقد كتيب.

ومن أهم ما جاء فى هذا الكتاب:

1- للزوج ذمته المالية المستقلة، وللزوجة ذمتها المالية كذلك، ولا يُكلَّفُ أحد الزوجين بسداد ما على صاحبه من دين، ولكن يجوز مساعدته فى ذلك من باب حسن العشرة.

2- لا تمنع زوجتك من علمها خاصة إذا كان ذلك أحد شروطها قبل الزواج وقد ارتضيته.

3- يجب على كل من الزوجين أداء واجباته المالية الشرعية والقانونية المنوطة به كالزكاة وحج الفريضة والضرائب.

4- لا يجوز للزوج أن يعطى زوجته من زكاة ماله؛ لكون نفقتها واجبة عليه.

5- إذا كانت زوجتك غنية أو موظفة فإن ذلك لا يُسقط حقها فى النفقة.

6- لا يحل لكِ أن تعطى شيئًا من أموال زوجك - حتى ولو كان زكاة أو صدقة لأى أحد، مما لم تجر العادة بإعطائه - إلا بإذنه.

7- ما يقدم للعروسين من نقوط وهدايا مرجعه إلى العرف، فما اعتبر منها دينا يجب رده، وما اعتبر هبةً فلا يجب رده.

8- إنفاقك على زوجتك يعتبر دينا فى رقبتك، ولا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء.

9- لا يحق للزوج أن يتصرف فى شيء من منقولات شقة الزوجية أو ذهب المرأة، إلا برضاها.

10- إذا قصَّر الزوج فى النفقة من غير عذر فللزوجة الحق فى أن تأخذ من ماله دون علمه بالمعروف.