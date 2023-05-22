شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تتيح أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة فى المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة فى المدارس خلال الأسبوع الجاري، موضحة أنه على الطلاب التوجه إلى المدارس لاستلامها.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة البيانات الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية العامة (رقم الجلوس- اللجنة التي سيؤدي بها الامتحان - المواد الدراسية التي سيؤدي بها الطالب الامتحان )، اليوم، وذلك في إطار استعدادات الوزارة لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العام للعام الدراسي الحالي 2023/2022، والتى من المقرر أن تبدأ يوم 12 يونيو المقبل.

وأوضحت الوزارة، أنه تم إتاحة جميع البيانات للطلاب الراغبين فى الحصول على أرقام الجلوس من خلال موقع الوزارة من خلال الرابط التالى:

وأشارت الوزارة، إلى أنه سيتم تسليم بطاقات أرقام الجلوس للمديريات التعليمية يوم الأحد الموافق 21/5/2023 تمهيدًا لتسليمها للطلاب من خلال المدارس اليوم الإثنين الموافق 22/5/2023.