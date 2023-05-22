شكرا لقرائتكم خبر عن المركز القومى للبحوث يعلن تبرع جوشى الصينية بجهاز بحث متطور لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المركز القومى للبحوث عن تبرع مجموعة ((جوشي)) الصينية العملاقة في إنتاج الفايبر جلاس (الألياف الزجاجية) بجهاز بحث متطور للمركز القومي للبحوث في مصر، من أجل تعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي الدولي.

وقال بيان صادر عن المركز القومى للبحوث إن الجهاز، يعد مطياف البلازما المقترن بالحث، قويا في التحليل النوعي والكمي للتركيب المعدني للألياف الزجاجية، وهو أداة مهمة للبحث والتطوير في صناعة الألياف الزجاجية.

وأقيم حفل التبرع الخميس بمجمع جوشي-مصر لصناعة الفيبرجلاس، في محافظة قناة السويس شمال مصر، وحضر الحفل تشانغ هوا شنغ مستشار العلوم والتكنولوجيا بالسفارة الصينية في مصر.

وقال تشانغ إن "التبرع يعد خطوة مهمة في تعميق بناء المختبر الصيني المصري المشترك للألياف الزجاجية والمركبات عالية الأداء".

وأضاف أن المختبر المشترك يوفر منصة مثالية للصين ومصر لتعزيز التعاون التكنولوجي في البحث والتطوير، وله أهمية كبيرة في قيادة البحث والتطوير لمنتجات وتطبيقات الألياف الزجاجية والمركبات المصرية.

بدوره، أعرب القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث في مصر حسين درويش عن امتنانه للجانب الصيني، موضحا أن هدفهم هو توسيع التعاون في مجال البحث والتطوير مع المزيد من الشركات الصينية.

وبحسب بيان صادر عن المركز القومى للبحوث ، حقق المختبر المشترك، الذي تم إنشاؤه في يناير 2018 من خلال التعاون بين مجموعة ((جوشي)) والمركز القومي للبحوث في مصر، فوائد ملموسة لصناعة الألياف الزجاجية المحلية، بما في ذلك تطوير عملية تصنيع الألياف الزجاجية في مصر والتي تقلل من تكاليف الإنتاج وانبعاثات الكربون.

ومن خلال هذا التعاون، ساعدت مجموعة ((جوشي)) مصر لتصبح واحدة من أكبر منتجي ومصدري الألياف الزجاجية في العالم على مدار العامين الماضيين.

والألياف الزجاجية هي مادة جديدة غير عضوية وغير معدنية تستخدم على نطاق واسع في العديد من المجالات بما في ذلك الطيران والنقل وكذلك الإلكترونيات.