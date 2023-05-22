شكرا لقرائتكم خبر عن جروبات الغش تنشر أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية لنهاية العام والتعليم تحقق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت جروبات الغش أسئلة امتحانات نهاية العام الدراسى للشهادة الإعدادية، حيث نشرت جروبات الغش أسئلة امتحان مادة الهندسة لطلبة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، وكفر الشيخ والشرقية، فيما أكدت المديريات التعليمية أنه جار تتبع الأسئلة المتداولة والتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشدد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على عدم التهاون مع أي حالات غش يتم رصدها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، كما أعلن الدكتور رضا حجازى، اتخاذ عدد من الإجراءات المنظمة لامتحانات الشهادة الإعدادية التي سيتم تطبيقها بداية من العام المقبل، حرصًا على انضباط سير الامتحانات، وحفاظًا على حقوق الطلاب.

وجاءت القرارات كالتالي:

- امتحانات الشهادة الإعدادية ستتم بنظام البوكليت بداية من العام المقبل ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، حرصًا على عدم تداول ورقة الأسئلة.

- يحتوي ظرف الأسئلة على 20 ورقة أسئلة يفتح فقط داخل اللجنة لمنع الغش والتداول، وتخصيص علامة مائية تخص كل إدارة تعليمية.

- يمنع اصطحاب الهواتف المحمولة للمراقبين والملاحظين وكل القائمين على الامتحانات داخل اللجان الامتحانية، فضلا عن زيادة اجراءات منع اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة.