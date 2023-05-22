شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: الطقس حار بأغلب الأنحاء شديد الحرارة جنوبا والعظمى بأسوان 42 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء حارة وفرص أمطار على السواحل الشمالية الغربية وجنوب البلاد وجنوب سيناء ونشاط رياح مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق.

وأكدت هيئة الأرصاد، أن الطقس يكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال محافظة البحر الأحمر وسيناء والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

كما أن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وتكون العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 32 درجة مئوية بينما على جنوب الصعيد 42 درجة مئوية.

ويشهد اليوم الإثنين، طقس معتدل فى الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد اليوم نشاط رياح على أغلب أنحاء الجمهورية تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة .