الارشيف / أخبار مصر

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة، والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

 

 

-الطماطم بـ 8.5 جنيه.

 

‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ 8.25 جنيه.

 

‏‎‏-البصل الأبيض بـ16 جنيها.

 

‏‎‏‎‏‎-‏‎البصل الأحمر بـ16 جنيها.

 

‏‎‏‎‏‎-الكوسة 10.5جنيه .

 

‏‎‏‎‏‎-الجزر بـ10 جنيهات.

 

‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ11 جنيها.

 

الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات.

 

-الفلفل الرومى بـ12 جنيهاً.

 

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ8.5 جنيه.

 

بامية بـ30 جنيها.

 

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ 8.5 جنيه.

 

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ10 جنيهات.

 

‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ 35  جنيها.

 

‏‎‏‎‏-الليمون بـ 22.5 جنيه.

 

‏‎‏‏‎‏‎‏-تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها.

 

‏‎‏-الجوافة بـ 21 جنيها.

 

-الموز البلدى 15 جنيها.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا