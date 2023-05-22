شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة، والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. -الطماطم بـ 8.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ 8.25 جنيه. ‏‎‏-البصل الأبيض بـ16 جنيها. ‏‎‏‎‏‎-‏‎البصل الأحمر بـ16 جنيها. ‏‎‏‎‏‎-الكوسة 10.5جنيه . ‏‎‏‎‏‎-الجزر بـ10 جنيهات. ‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ11 جنيها. الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات. -الفلفل الرومى بـ12 جنيهاً. ‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ8.5 جنيه. بامية بـ30 جنيها. ‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ 8.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ10 جنيهات. ‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ 35 جنيها. ‏‎‏‎‏-الليمون بـ 22.5 جنيه. ‏‎‏‏‎‏‎‏-تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها. ‏‎‏-الجوافة بـ 21 جنيها. -الموز البلدى 15 جنيها.

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