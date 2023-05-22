شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تستعد لعيد الأضحى.. الحجز قبل الرحلات بـ14 يوما.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد هيئة السكة الحديد، لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث سيتم فتح الحجز على رحلات العيد، قبل العيد بـ 14 يوما على موقع السكة الحديد للحجز إلكترونى، وتطبيق الحجز الإلكترونى، وفقا لجداوال التشغل الحالية بداية من 15 يونيو 2023 القادم.

ومن المقرر أن يتم تشغيل قطارات مخصوص وقطارات تالجو يوميا على خط الصعيد، بالإضافة إلى تشغيل قطارات خاصة مكيفة وقطارات درجة 3 مكيفة.

وأوضحت الهيئة طرق الحجز من خلال التطبيق، حيث يتم الاستعلام عن المقاعد المتاحة والأسعار من قائمة الاستعلام الموجودة بالتطبيق، ويتم الضغط على درجة السفر للانتقال إلى صفحة الحجز، ثم يقوم الراكب بقراءة الشروط والموافقة وبدء الحجز، ثم يتم تحديد يوم السفر وحجز الرحلة في الموعد المناسب له، وإتمام الحجز بالدفع الإلكترونى من خلال الكروت البنكية، وفى النهاية يتم إصدار التذكرة الخاصة بك بعد الدفع الإلكترونى وبها كافة بيانات الرحلة، مشيرة إلى أن التطبيق به بيانات محدثة بشكل لحظى من خلال النظام المركزى لهيئة السكة الحديد.

وعن أسعار التذاكر أكدت الهيئة أن أسعار التذاكر لن يحدث بها أي تحريك، وهى:

أولا: أسعار قطارات درجة ثالثة مكيفة من القاهرة حتى أسوان، القاهرة ـ بنى سويف 50 جنيه، والقاهرة ـ مغاغة 60 جنيه، والقاهرة ـ المنيا 75 جنيه، والقاهرة ـ ملوى 80 جنيه، والقاهرة ـ أسيوط 90 جنيه، والقاهرة ـ سوهاج 105 جنيه، والقاهرة ـ نجع حمادى 115 جنيه، القاهرة ـ قنا 120 جنيه، والقاهرة ـ الأقصر 130 جنيه، والقاهرة ـ ادفو 145 جنيه، والقاهرة ـ كوامبو 150 جنيه، والقاهرة ـ أسوان 150 جنيه.

وجاءت أسعار تذاكر قطارات الدرجة الثالثة المكيفة من الإسكندرية إلى الوجه القبلي، من الإسكندرية إلى الواسطى 80 جنيه، ومن الإسكندرية إلى بنى سويف 85 جنيه، من الإسكندرية إلى مغاغة 100 جنيه، من الإسكندرية إلى المنيا 105 جنيه، من الإسكندرية إلى أسيوط 115 جنيه، من الإسكندرية إلى أبوتيج 120 جنيه، من الإسكندرية إلى صدفا 120 جنيه، من الإسكندرية إلى طما 120 جنيه، من الإسكندرية إلى المراغة 130 جنيه، من الإسكندرية إلى سوهاج 130 جنيه، من الإسكندرية إلى طهطا 130 جنيه، من الإسكندرية إلى المنشأة 130 جنيه، من الإسكندرية إلى العسيرات 135 جنيه، من الإسكندرية إلى جرجا 135 جنيه، من الإسكندرية إلى البلينا 135 جنيه، من الإسكندرية إلى أبوتشت 135 جنيه، من الإسكندرية إلى فرشوط 135 جنيه، من الإسكندرية إلى نجع حمادي 145 جنيه، من الإسكندرية إلى دشنا 145 جنيه، من الإسكندرية إلى قنا 145 جنيه، من الإسكندرية إلى قفط 150 جنيه، من الإسكندرية إلى قوص 150 جنيه، من الإسكندرية إلى الأقصر 150 جنيه، من الإسكندرية إلى أرمنت 160 جنيه، من الإسكندرية إلى إسنا 165 جنيه، من الإسكندرية إلى السباعية 165 جنيه، من الإسكندرية إلى المحاميد 165 جنيه، من الإسكندرية إلى إدفو 170 جنيه، من الإسكندرية إلى سلوا 170 جنيه، من الإسكندرية إلى كلابشة 175 جنيه، من الإسكندرية إلى كوم إمبو 175 جنيه، من الإسكندرية إلى دراو 175 جنيه، من الإسكندرية إلى بلانه 175 جنيه، من الإسكندرية إلى أسوان 180 جنيه.