شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان عُمان يختتم زيارته للقاهرة ويبعث برقيَّة شكر وتقدير للرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر السُّلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، ظهر اليوم، جمهورية مصر العربية بعد زيارةٍ رسميةٍ استغرقت يومين التقى خلالها بأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكان الرئيس السيسي في مقدمة مودعي سلطان عُمان لدى مغادرته مطار القاهرة الدولي، كما كان في الوداع السفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

وبعث السُّلطان هيثم بن طارق برقيَّة شكر وتقدير إلى الرئيس السيسي لدى مغادرته بعد زيارة استغرقت يومين، أعرب جلالةُ السُّلطان فيها عن خالص شكره وتقديره لفخامة الرئيس على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وحسن الوفادة.

وأشاد السُّلطان هيثم بن طارق بما أتاحه اللقاء مع الرئيس السيسي من فرصة لبحث العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها ودعمها بما يوثّق التعاون بينهما في شتى المجالات؛ خدمةً لمصالح الشعبين العُماني والمصري الشقيقين.داعيًا الله تعالى أن يحفظ فخامة الرئيس بوافر الصحة والعافية ومديد العمر ويوفقه لتحقيق المزيد من تطلعات الشعب المصري الشقيق للخير والرقي والازدهار.

ورافق السُّلطان هيثم خلال زيارته وفدٌ رسميّ رفيع المستوى، ضم كلًّا من: صاحب السُّمو شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع وخالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السُّلطاني والفريق أول سُلطان بن محمد النُّعماني وزير المكتب السُّلطاني و بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجيَّة وسُلطان بن سالم الحبسي وزير المالية ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني ومعالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والسفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفيرِ سلطنة عُمان المعتمد لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية