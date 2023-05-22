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شكرا لقرائتكم خبر عن مدرسة المنارة التابعة للكنيسة الأسقفية تفوز بالمركز الأول فى هذه المسابقة والان مع تفاصيل الخبر
من جانبها قالت جانيت شمعى مديرة المركز: يعتبر هذا الفوز بمثابة فخر لنا وتشجيع للأولاد علي الاستمرار في عملية التعلم، بالإضافة لتحسين مهاراتهم الأكاديمية والاجتماعية والشخصية.
فيما استهدف تدريب الزهرات تعليم الأطفال مبادئ الأساسية في المجال الصحي والديني والتكنولوجي وكيفية الاندماج في المجتمع وتنمية المهارات المعرفية والحركية للأطفال.
مركز المنارة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة هو مركز تابع لمؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية (الابيسكوكير) وهى الذراع التنموى للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر وتدير المؤسسة مراكز ومؤسسات التنمية و الخدمات الاجتماعية التابعة للكنيسة الاسقفية فى مصر.
مدرسة المنارة تفوز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية بمسابقة ذوى الاحتياجات الخاصة
مدرسة المنارة تفوز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية بمسابقة ذوى الاحتياجات الخاصة
مدرسة المنارة تفوز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية بمسابقة ذوى الاحتياجات الخاصة
مدرسة المنارة تفوز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية بمسابقة ذوى الاحتياجات الخاصة
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