شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء : وزارة البيئة دعمت تطوير الحديقة المركزية بـ45 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن تنفيذ محطة طاقة شمسية بمركز المؤتمرات فى شرم الشيخ، تم بالشراكة مع وزارة الخارجية وتمويل الاتحاد الأوربى ومحطة بمطار شرم الشيخ بشراكة مع وزارة الطيران و دعم من الحكومة اليابانية وكذلك مبنى محافظة جنوب سيناء الجديد كنموذج لمبنى أخضر ذكى رقمى يعمل بالكامل بالطاقة الشمسية وقد تم تنفيذ ذلك بالتعاون مع القطاع الخاص لافتاً أنه بصدد افتتاحة اليوم، كذلك الحديقة المركزية والتى تحيط بهذا المبنى و الذى قامت وزارة البيئة بدعمها بقيمة 45 مليون جنية مكنتنا من توسيع المساحة الخضراء كل ذلك يعد بدايات ناجحة للتحول الكامل لاستخدام الطاقة الشمسية.

وقال اللواء خالد فودة خلال كلمته فى المؤتمر الصحفى الذي تم عقده اليوم الاثنين لإلقاء الضوء على ما تم إنجازه من تنفيذ محطات للطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء ونشر لمحطات الطاقة الشمسية الصغيرة على الأسطح داخل مدينة شرم الشيخ:"

و نحن بصدد توقيع العديد من العقود للعمل بالطاقة الشمسية منها عدد من المدارس وجامعة الملك سلمان الدولية ومتحف شرم الشيخ كذلك المحميات الطبيعية و لافتاً المحافظ أن الدولة المصرية وقيادتها السياسية الرشيدة تقف بقوة لاستدامة التحول الاخضر بشرم الشيخ لتكون النموذج للحفاظ على البيئة و الأولى عالمياً كمدينة خضراء رقمية حاضنة للمؤتمرات الدولية وقبلة السياحة العالمية و رمز للسلام بالعالم" .

واعرب اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء عن خالص سعادته بافتتاح اليوم وهو ما يحقق ميزة نوعية للمحافظة تحققت بالدعم اللامحدود للمحافظة من الدولة وأجهزتها والتى نحتاج منه المزيد وخاصة من المنظمات الدولية والأمم المتحدة والبرنامج الإنمائي لنواصل تحقيق مزيد من النجاح والتميز، مشيراً إلى أن المحافظة تحظى بأعلى نسبة للتوافق البيئى، والتى أشاد بها العالم أجمع خلال استضافة مصر لمؤتمر المناخ Cop27 وقد تحقق ذلك بفضل وجود رؤية واستراتيجية واضحة للدولة المصرية للتحول الأخضر والمحافظة على البيئة، وتكاتف كل أجهزة الدولة مع القطاع الخاص شركاء التنمية وكافة الهيئات والمنظمات الدولية والتى من أهمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائى وكافة الوزرات والهيئات المصرية وعلى رأسها وزارة البيئة ووزارة الكهرباء والطاقة ومركز تحديث الصناغة وغرفة المنشآت الفندقية.

كما استعرض محافظ جنوب سيناء عدد من نجاحات تحول مدينة شرم الشيخ للطاقة الشمسية بإنشاء العديد من محطات توليد الكهرباء أو محطات صغيرة محدودة القدرة بأسطح المبانى والمنشآت بشرم الشيخ وهو ما مكننا من الوصول إلى إجمالى طاقة شمسية تتعدى 40 ميجاوات، مشيراً إلى قيام العديد من فنادق شرم الشيخ بإستخدام الطاقة الشمسية سواء من مبادرات وجهود ذاتية أو بدعم فنى وشراكة تمويلية من مشروع الخلايا الضوئية المتصلة بالشبكة الذى ينفذ من قبل مركز تحديث الصناعة و بالتعاون مع مرفق البيئة العالمية و البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة اعترافا بأهمية ومحورية دور مصر من خلال دعم شرم الشيخ.