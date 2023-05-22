شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: صرف مكأفاة للعاملين بالجامعات الحكومية لقرب عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر
وأكد الوزير اعتزازه الكامل واهتمامه الشديد بجميع العاملين الإداريين بالجامعات، باعتبارهم شُركاء أساسيين في الجهود المبذولة لضمان نجاح العملية التعليمية، مُبديًا تفهمه الكامل لمطالبهم المالية، وسعيه الجاد لتحقيق استقرارهم المادي، وتلبية طموحاتهم وتطلعاتهم.
وأشار الدكتور عاشور إلى حرصه على استكمال وتفعيل دور الصندوق بما يحقق مصالح العاملين الإداريين بالجامعات، مُرحبًا بكافة مقترحات أعضاء المجلس، والتي من شأنها تعظيم دور الصندوق، في تحسين أوضاع العاملين الإداريين بالجامعات.
وخلال الاجتماع، أكد الوزير ضرورة تكاتف وتعاون جميع الجهات المعنية من أجل تحسين أوضاع العاملين الإداريين بالجامعات بشكل أفضل في المُستقبل.
ومن جانبه، أشاد د. منصور حسن بالدور الهام للعاملين الإداريين بالجامعات لضمان نجاح سير العملية التعليمية، مؤكدًا أهمية تحسين أوضاعهم بما يتفق مع رؤية مصر 2030، من خلال تقديم مختلف الخدمات الصحية، والاجتماعية، والترفيهية.
وخلال الاجتماع، وافق المجلس على صرف مكافأة للعاملين بالجامعات الحكومية؛ وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.
كما استعرض المجلس الموقف المالي للصندوق والإجراءات التنفيذية لتفعيل قرارات المجلس.
وناقش المجلس إمكانية تشكيل لجنة لدراسة وضع آلية لتكريم العاملين بالجامعات الحكومية، و أعضاء مجلس الإدارة الذين يحالون للمعاش، ودعم الحالات الخاصة التي يتعرض لها العاملون بالجامعات الحكومية.
ووافق المجلس أيضًا على ضم العاملين بجامعة قناة السويس فى المشروع الطبي مع شركة مصر للتأمين.
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