شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار رئيس اتحاد العمال نائبا لرئيس مؤتمر العمل العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار الفريق العمالى بلجان مؤتمر العمل العربى فى أول جلسة عقدت له صباح اليوم الإثنين عقب الجلسة الافتتاحية محمد عبد العزيز جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر نائبا لرئيس المؤتمر عن الفريق العمالي.

وتولى الدكتور جمال قادرى اتحاد عمال سوريا الأمين العام للاتحاد الدولى للعمال العرب، رئاسة الفريق، عبد القادر عبد الله اتحاد عمال فلسطين، نائبا للرئيس، إسامة سليمان مقررا للفريق .

وكانت قد انطلقت صباح اليوم، الأثنين، فعاليات الدورة 49 لمؤتمر العمل العربى ،الذى تنظمه منظمة العمل العربية التابعة لجامعة الدول العربية،يشارك فيها وزراء عمل ورؤساء وأعضاء وفود من منظمات أصحاب الأعمال واتحادات عمالية، من 21 دولة عربية، وممثلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء، والشخصيات العامة.

وكان قد أهدى فايز المطيري، مدير عام منظمة العمل العربية درع المنظمة، لوزير القوى العاملة حسن شحاتة تقديرا لجهوده المتميزة لخدمة قضايا العمل والعمال، وعلى الرعاية الكريمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لأعمال مؤتمر العمل العربى المنعقد حاليا فى القاهرة.

كما قدم درع المنظمة لكل من: الوزير المفوض محمد خير مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية ممثلا عن الامين العام لجامعة الدول العربية، ومحمد عبد الله احمدو رئيس الدورة 49 للمؤتمر الامين العام لوزارة الوظيفة العامة والعمل فى الجمهورية الموريتانية، وأحمد الأسدى رئيس مجلس إدارة المنظمة على جهوده المخلصة للنجاح اعمال المجلس فى دورته السابقة، فضلا عن تقديم درع المنظمة للدكتور يونس سكورى رئيس الدورة السابقة 48 للمؤتمر عرفنا وتقديرا لهم على جهودهم الفعالة والتى ساهمت فى إنجاح أعمال وأنشطة وبرامج المنظمة فى مختلف المجالات.