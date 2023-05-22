شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين المستشار محمد عبد الوهاب أمينًا عامًا لاتحاد القضاء الإداري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر قضائي، أن رؤساء المحاكم الإدارية العليا، اتخذوا قرارًا بتعيين المستشار محمد عبد الوهاب أمينًأ عامًأ لاتحاد القضاء الإداري، خلفًأ للمستشار محمد رسلان.

جاء ذلك خلال فعاليات الاجتماع السادس للجمعية العامة للاتحاد العربي للقضاء الإداري بحضور رؤساء مجالس الدولة ورؤساء المحاكم الإدارية العليا وممثليهم والوفود المشاركة من الدول الأعضاء في الاتحاد العربي للقضاء الإداري.