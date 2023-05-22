شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الجلالة تستقبل أوراق 600 عائد من الخارج.. و"الأعلى للجامعات" يفحصها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشناوى: 10% منحا دراسية لأوائل الثانوية العامة والمتفوقين رياضيًا وطرح 45 برنامج بالعام الدراسى المقبل

قال الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الأهلية ، إن شئون الطلاب استقبلت ملفات ما يزيد عن 600 طالب وطالبة من المصريين العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا، لاستكمال الدراسة في جامعة الجلالة، مضيفا أن الجامعة تنظر في الملفات مع المجلس الأعلى للجامعات وتحديد الجامعات المعتمدة والجامعات غير المُعتمدة والتي يتطلب إجراء امتحان تحديد مستوى لطلابها لتحديد المسار العلمي لذلك.

وأوضح الشناوي في تصريحات صحفية ، تضم 14 مجال بحوالى 37 برنامج على أن تصل إلى 45 برنامج فى بداية العام الدراسى المقبل أبرزهم الطب والصيدلة والأسنان والتمريض والهندسة والإعلام والإدارة، موضحا أنه ومع التعاون مع جامعة أريزونا الأمريكية أصيح بإمكان الطلاب استكمال الدراسة هناك والحصول على شهادة من الجامعتين، كما يتمكن الطلاب من الدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية عقب انتهاء الدراسة والحصول على فرص عمل.

وتابع أن دعم التعليم والبحث والابتكار من الأعمدة الأساسية لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، والتي تمثل خطوة محورية في تنمية مصر الشاملة، بالتوافق مع رؤية القيادة السياسية، لجعل مصر مركزا للتميز في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح أن وزارة التعليم العالي، اتخذت اتجاه متكامل لسرعة وصول مصر نحو هذه الرؤية المتكاملة، حيث أعلن الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي في مارس الماضي عن استراتيجية الوزارة الجديدة والتي ترتكز على رؤية مصر 2030، والاتجاه نحو انشاء جامعات الجيل الرابع والعلاقة بين التعليم العالي والبحث العلمي وخطة مصر للتنمية الشاملة.

وكشف الشناوي، أن جامعة الجامعة خلال 3 أعوام فقط ضمت أكثر من 5000 طالب يدرسون في 14 مجال تضم 37 برنامج دراسي، وبتحقيق التعاون مع جامعة أريزونا بدأت الدراسة بخمس برامج مزدوجة ونخطط لزيادتها العام الدراسي المقبل، هذا بالإضافة إلى تعاوننا مع جامعات عالمية أخري.

كما نشر أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجلالة أكثر من 500 بحث علمي في كبري الصحف العلمية، ولدينا 15 مشروع بحثي منوع وأكثر من 30 مشروع مقدم لتمويلات محلية ودولية، لذلك هناك إصرار من جامعة الجلالة لربط البحث العلمي باحتياجات مجتمعنا والصناعة المحلية.

وأكد أن جامعة الجلالة، تحرص على تنمية البحث العلمي والتعليم على كل المستويات، والهدف ليس تخريج طلاب مصريين فقط مؤهلين، لكن الجامعة ترحب بأشقائنا من مختلف الجنسيات من العرب والقارة الأفريقية لخلق مواطنين عالميين قادرين على التنافس والتميز في عالم اقتصادي سريع التغيير.

من جانبه، قال الدكتور أحمد هنو رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، الدكتور أحمد هنو، إن الجامعة توفر منحا للطلاب في حدود 10% من إجمالي المصروفات، وذلك بالنسبة لأوائل الثانوية العامة ومنح المتفوقين رياضيًا ، مؤكدا أن الجامعة لا تتخلى عن طالب أو طالبة بسبب عدم قدرته على عدم دفع المصروفات، ووحدة الشئون الاجتماعية تتلقى طلبات الطلاب بشأن خصم جزء من المصروفات وتدرس كل حالة وما مرفق بها من أوراق تكشف دخل الأسرة أو شهادة الأب أو عائل الأسرة.