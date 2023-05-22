شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الطيران: تعميم مشروع الطاقة الشمسية بمطار شرم الشيخ لكل المطارات ضرورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء نبيل الملاح مدير مطار شرم الشيخ الدولى على أن مشروع الطاقة الشمسية بمطار شرم الشيخ يعد أحد المشروعات الهامة التى تم تنفيذها بالمدينة، حيث تم بناؤها على مساحة 1000متر مربع.

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‏وأعرب اللواء نبيل الملاح خلال كلمته ممثلا عنو وزارة الطيران فى المؤتمر الصحفى الذي تم عقده اليوم الاثنين لإلقاء الضوء على ما تم إنجازه من تنفيذ محطات للطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء ونشر لمحطات الطاقة الشمسية الصغيرة على الأسطح داخل مدينة شرم الشيخ:"عن أمنياته بتعميم تلك التجربة على كافة المطارات، وموضحاً أنه فى حالة زيادة المشروع يمكن استخدام الطاقة الزائدة داخل المطار بدلاً من الطاقة الكهربائية، نظراً لاحتياج المطار لطاقة كبيرة جداً لعمله على مدار 24 ساعة.

كما أكد حسين محمد حسين ممثل وزارة السياحة والآثار، على حرص الوزارة على دعم مشروعات الطاقة الشمسية من أجل تحقيق الاستدامة البيئية، مشيراً إلى اهتمام الوزارة وحرصها على العمل جنباً إلى جنب مع كلٍ من وزارة البيئة، محافظة جنوب سيناء ، وكافة الوزارات المعنية، شركاء التنمية والقطاع الخاص، موضحاً أن وزارة السياحة عملت على دعم وتشجيع الفنادق للتحول للعمل بالطاقة الشمسية فى أقل فترة زمنية مما يساهم فى توفير الطاقة وتحقيق التنمية وضمان الاستدامة.

وأوضح أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الإنمائي في مصر ان مدينة شرم الشيخ استضافت المؤتمر الاول للطاقة الشمسية فى فبراير قبل الماضى عام 2022 لتحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء، واليوم تم إنشاء محطات للطاقة الشمسية بطاقة استيعابية تعدت 40 ميجا وات لتوليد حوالى 68 مليون ميجا وات/ ساعة سنوياً وتقليل انبعاثات ما يقرب من 35 الف طن من ثانى اكسيد الكربون سنوياً ، موضحاً أن هذا الإنجاز الكبير يعكس التعاون البناء بين الجهات المختلفة ويمهد الطريق لاستكمال مشروع تحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء، الذى يتم بالتعاون بين وزارة البيئة ومحافظة جنوب سيناء، مُقدماً الشكر لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي و للشركاء الوطنيين والدوليين، الذين كان لدعمهم دوراً أساسياً ساهم فى تحقيق هذا النجاح، وفى نهاية كلمته قدم أليساندرو كلمة للحاضرين قائلاً "معًا ، نهدف إلى إلهام الآخرين لتبني الممارسات المستدامة وصياغة طريق نحو مستقبل أكثر اخضرارًا".