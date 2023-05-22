شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر صور أعمال حماية المناطق الساحلية من جمصة حتى المنصورة الجديدة‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ وزارة الموارد المائية والري ممثلة فى هيئة حماية الشواطئ أعمال حماية المناطق الساحلية المنخفضة من المدخل الغربى لمدينة جمصة وحتى المدخل الغربى لمدينة المنصورة الجديدة المرحلة الأولى.

تعد مشروعات حماية الشواطئ المنفذة بمحافظة الإسكندرية جزءاً من مشروعات الحماية التى تنفذها وزارة الموارد المائية والرى بهدف مواجهة الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية ، وحماية المواطنين والمنشآت ، والعمل على استقرار المناطق السكنية والصناعية والمدن الجديدة، وحماية بعض القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر.

وعلى مدار الفترة السابقة نفذت الحكومة عددًا من المشروعات لحماية سواحل محافظة الإسكندرية الممتدة بطول حوالي 90 كيلومتر مثل مشروعات “ إعادة تأهيل حاجز السلسلة بالميناء الشرقي - إعادة تأهيل الحاجز الغربي لقلعة قايتباي - إعادة تأهيل الحاجز الأوسط للميناء الشرقي - التغذية بالرمال بشواطئ إستانلي وأبي قير والمندرة - حماية عدد من المناطق الاستراتيجية بمنطقة حائط أبي قير" ، والتي كان لها أثر كبير في وقف التراجع المتزايد في خط الشاطئ وحماية الثروة العقارية لمدينة الاسكندرية ، و إستعادة شواطئ المدينة بمناطق بئر مسعود والمحروسة ، كما وفرت هذه المشروعات الحماية لمناطق الميناء الشرقي وقلعة قايتباي وعدد من المناطق الاستراتيجية الهامة بالمحافظة.