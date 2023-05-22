الزراعة توافق على استيراد 170 ألف رأس ماشية استعدادا لعيد الأضحى

القاهرة - سامية سيد - أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة فى إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية تحرص على تعزيز مخزونها الاستراتيجى من اللحوم بإجراء تعاقدات لإمدادات اللحوم من بدائل متعددة بضم دول جديدة إلى جانب اهتمام الدولة بإطلاق العديد من المشروعات القومية للنهوض بالثروة الحيوانية.

وأضاف القصير أنه فى ضوء توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن توفير اللحوم الحمراء وزيادة المعروض فى الأسواق بأسعار مناسبة لتلبية إحتياجات عيد الأضحى المبارك تمت الموافقة على إستيراد 170 ألف رأس منهم 45 ألف رأس عجول ذبيح فورى، 20 ألف رأس غنم، 105 ألف رأس عجول تسمين وذلك من مناشئ متعددة وهذه الاعداد وبالاضافة للسابق إستيرادها وتسمينها داخل البلاد والتى تقدر بحوالى 180 ألف رأس بالإضافة إلى إنتاجنا المحلى سوف تسهم فى ضبط الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين خلال عيد الاضحى المبارك.

وعلى جانب آخر، أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى على اهتمام الحكومة البالغ بزيادة الافراجات لتوفير الاعلاف مما كان له الأثر الايجابى فى خفض أسعار الاعلاف اللازمة للثروة الحيوانية والداجنة.

وتسعى الحكومة لتوفير احتياجات المواطنين من اللحوم سواء من خلال تشجيع المنتج المحلى ودعم المشروع القومى للبتلو وكذلك تنويع مناشئى الاستيراد وزيادة الافراجات لإتاحة المرونة والمتطلبات خلال الفترة القادمة ومتطلباتها خاصة عيد الأضحى.