شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 5 مليارات شخص في العالم معرضون للخطر بسبب الدهون المتحولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إن 5 مليارات شخص في العالم لا يزالون معرضين للآثار الوخيمة على الصحة بسبب الدهون المتحولة.

وكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة قال إن الدهون المتحولة هي سبب رئيسي لـ أكثر من 17 مليون حالة وفاة سنويًا على مستوى العالم وتابع تتسبب الدهون في زيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب الوعائية.

وأضاف وزير الصحة والسكان: الدولة المصرية تبنت مؤخرًا سياسة لخلو إمداداتها الغذائية من الدهون المتحولة المنتجة صناعيًا بحلول أكتوبر 2023 ما سيجعل مصر الدولة الـ 49 التي تنضم إلى برنامج منظمة الصحة العالمية لتخليص العالم من هذه المادة التي تهدد بزيادة مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والموت.

وأشارت: الحكومة أصدرت قانونًا ينظم القواعد الفنية للحدود القصوى للأحماض الدهنية غير المشبعة في الغذاء مع حظر الزيوت المهدرجة وتم وضع حد إلزامي للدهون المتحولة الذي من شأنه إنقاذ حياة ما يزيد عن مليون شخص في السنوات الخمس والعشرين القادمة ما يقدر بنحو 8,39 % من وفيات أمراض القلب التاجية تتعلق بتناول الدهون غير المشبعة.