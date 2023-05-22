شكرا لقرائتكم خبر عن ‏نائب القابضة للكهرباء يتفقد مركز خدمة العملاء بالمنصورة للتأكد من انتظام العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور خالد الدستاوى العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع بالشركة القابضة لكهرباء مصر هندستى ( غرب - شرق ) المنصورة التابع لقطاع جنوب الدقهلية وديوان عام شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس محمد عسل.

وحرص الدستاوى على المرور على كافه الادارات الفنيه والتجاريه ولوحتى توزيع ( مشعل - المختلط ) ومراكز خدمه العملاء بهندستى شرق وغرب المنصوره وبالديوان العام بعد تطويرهم وتوحيد الهويه البصريه وميكه جميع الخدمات تمشيا مع التعليمات الوارده من الوزاره بهذا الخصوص حيث تم توفير الخدمات الآتية :

- منطقة الخدمات الذكية والتى تمكن العميل من التعامل الشخصى لاستكمال الاجراءات الخاصه بطلبه داخل صاله خدمه العملاء .

- منطقة كبار السن وذوى الهمم حيث تم تخصيص شباك خدمة عملاء خاص بهم لأداء الخدمة فورا دون انتظار .

- تشغيل شاشه ذوى الهمم للتعامل مع الحالات الخاصه بالساده الصم والبكم وفاقدى البصر .

- خدمة ( رأيك يهمنا ) والتى يستطيع المشترك عن طريقها وضع التقييم لمستوى الأداء بمركز الخدمة وسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة به .

كما تم استحداث مجموعة من الخدمات لرفع تقييم مراكز الخدمة والتي تتم عن طريق المسح الضوئي لكود مخصص لكل خدمة عن طريق كاميرا الموبايل ومنها :

- خدمة الحجز المسبق والتي تمكن العملاء من الحجز من اي مكان و تحديد الميعاد والتاريخ ونوع الخدمه التي يرغب العميل بالحصول عليها حيث يتم ارسال تكت بتأكيد الحجز والميعاد علي هاتف العميل .

- توفير خدمة wi - fi مجانية داخل صاله خدمة العملاء ‏يتم الاتصال بها فورا تيسيراً على السادة العملاء .

- خدمة الموقع الجغرافي لكافة أماكن مراكز خدمة العملاء نطاق الشركة حيث يتم الاتصال مباشرهً بخرائط ‫ Google Maps الجغرافية لتحديد مسار الوصول إلى مركز الخدمة على هاتف العميل .

كما تمت زيارة مركز تحكم شبكات الجهد المتوسط بالدقهليه ومركزي ( البيانات - تلقي الشكاوي الموحد 121 ) وتم عرض نموذج لماكينات ومحولات الطوارئ المحموله التي تم تطويرها .

وعقد الدستاوى اجتماع مع مسئولي الشركه بقطاعات ( التحكم - المشروعات - المشتريات والمخازن - العدادات - نظم المعلومات - التخطيط الفني - السلامة والصحة المهنية - القانوني ) ورؤساء قطاعات ( شمال الدقهليه - جنوب الدقهليه - كفر الشيخ - دمياط ) بقاعة الاجتماعات الرئيسية بالشركه لعرض مؤشرات اداء الشركة.



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مركز خدمة العملاء بالمنصورة