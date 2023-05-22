شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء الرئيس السيسي بسلطان عمان فى قصر القبة.. وزيارة العاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الإثنين، بالسلطان هيثم بن طارق سلطان عمان في قصر القبة، حيث أكد الرئيس السيسي اعتزاز مصر بسلطنة عمان الشقيقة وبالزيارة الرسمية الأولى للسلطان هيثم بن طارق الى مصر.

وأكد الزعيمان الحرص المتبادل على مواصلة تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة بين مصر وعمان في مختلف المجالات، واعقب ذلك توجه السلطان هيثم بن طارق إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تفقد السلطان مسجد مصر الذي يعد أحد أكبر المساجد في العالم، بسعة 107 آلاف مصلي.

كما تفقد السلطان هيثم بن طارق مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.