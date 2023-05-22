شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط طن دقيق بلدى مدعم قبل تهريبه وبيعه بالسوق السوداء فى العياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بضبط الأنشطة المخالفة وتمشيط الأسواق والمحال للتأكد من عدم تداول السلع المدعمة بالمخالفة لوصول الدعم إلى مستحقيه.

وفي هذا الإطار، تمكنت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة العياط من ضبط تروسيكل محمل بـ20 جوال دقيق بلدى مدعم زنة 50 كيلو جرام أثناء تهريبه للسوق السوداء، وقد تم التحفظ على المضبوطات وتسليمها لمديرية التموين، لضمان وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك بمتابعة محمود عبد الحليم رئيس مركز العياط.

الجدير بالذكر أن محافظة الجيزة كانت قد شنت من خلال مديريات الطب البيطرى والتموين وحي الهرم حملات في قطاع هضبة الأهرام، أسفرت عن ضبط ومصادرة 250 كيلو لحوم ومصنعات دواجن غير صالحة للاستخدام الآدمي وبها تغيرات فى الخواص الطبيعية، وتم تحرير المحاضر اللازمة من خلال الطب البيطرى.



الدقيق فى السوق السوداؤ



بيع الدقيق بالسوق السوداء