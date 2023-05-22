شكرا لقرائتكم خبر عن "ورشة تحنيط" ..مصطفي وزيري يعلن عن كشف جديد في منطقة سقارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصطفي وزيري، أمين المجلس الأعلى للآثار إن هناك اكتشافا أثريا جديدا في منطقة سقارة سيتم الإعلان عنه يوم السبت المقبل في الساعة ١١ صباحا ، حيث عثرت البعثة المصرية على ورشة تحنيط الحيوانات.

وأضاف وزيري في كلمته على هامش الاحتفال بمئوية مقبرة توت عنخ آمون والتى نظمتها السفارة البريطانية بالقاهرة مساء اليوم ، أن الاكتشافات الأثرية لآلاف الحيوانات المحنطة دفع البعثة في سبتمبر الماضي ، للبحث عن الورشة التي استخدمها القدماء المصريين في التحنيط سواء تحنيط الحيوانات أو البشر وبالفعل تم العثور عليها.



جانب من الاحتفالية

وأوضح أن الورشة كبيرة وبها جميع الأدوات التي استخدمت في التحنيط.



كلمة مصطفى وزيرى

وحول المتحف الكبير ، قال وزيري إن المتحف سيكون أكبر متحف مخصص لحضارة واحدة وسيتم عرض جميع مقتنيات توت عنخ آمون التي عثر عليها في المقبرة لاول مرة.



كلمة وزيرى

وقال إن العمل يجرى على قدم وساق لافتتاح المتحف المصري الكبير مشيرا إلى أنه تم نقل آلاف الآثار بالفعل إلى المتحف مؤكدا أنه في نوفمبر المقبل سيتم الانتهاء من الأعمال بالكامل في المتحف ولكن موعد الافتتاح لم يحدد بعد.



مصطفى وزيرى

وأشار إلى أن العلاقات طيبة بين البعثات البريطانية حيث توجد ٢١ بعثة بريطانية تعمل في مصر، ١٨ في علم المصريات و٣ وفي العلوم الإسلامية.



وزيرى



سقارة