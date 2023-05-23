شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تنظم حفل استقبال للوفود المشاركة بالاجتماع الإقليمي الأول للتنمية الاجتماعية العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي مساء اليوم، حفل استقبال للضيوف والوفود المشاركة في فعاليات الاجتماع الإقليمي الأول «بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية» والذي تنظمه مصر ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي بالتنسيق مع قطاع الشؤون الاجتماعية "إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية – الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب" بجامعة الدول العربية، وتنطلق فعالياته غدا الثلاثاء بمدينة شرم الشيخ.

ويقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تحت شعار "دعم الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية".



جانب من استقبال وزيرة التضامن للوفود

وشهد حفل الاستقبال حضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، بالإضافة إلى وفود الـ15 دولة العربية المشاركة في الاجتماع، وقيادات بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية مؤسسات التمويل والمنظمات الحكومية وغير الحكومية في الدول العربية، وممثلي وكلات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وممثلي الوزارات والجهات الشريكة في تنفيذ منظومة الحماية الاجتماعية بمصر.



جانب من الاستقبال

وتنطلق غدا الثلاثاء فعاليات الاجتماع الإقليمي الأول «بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية» تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والذي يقام في الفترة من 23 إلى 24 مايو 2023 بمدينة السلام شرم الشيخ، تحت شعار «دعم الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية» وتنظمه مصر ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي بالتنسيق مع قطاع الشؤون الاجتماعية "إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية – الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب" بجامعة الدول العربية.



جانب من الوصول

وتقدمت مصر ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي إلى مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب في الدورة (42) التي عقدت في الدوحة، بمبادرة لعقد أول اجتماع لبنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية تستضيفه مصر، بهدف رسم رؤية عربية مشتركة لتعظيم الأثر التنموي، وتفعيل الشراكات لدعم عملية التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطن العربي، وخلق أرضية مشتركة يحصد ثمارها الفئات الأولي بالرعاية الاجتماعية في الدول العربية.



اجتماع وزير الأوقاف ومفتى الجمهورية والقمص بيشوى شارل