شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: الإفراج عن 5 ملايين طن من خامات الأعلاف من أكتوبر 2022 حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أنه خلال الفترة من شهر أكتوبر 2022 وحتى الآن تم الإفراج عن 5 ملايين طن من خامات الأعلاف، موضحا أن هذه الإفراجات ساهمت في حدوث انفراجة في أسعار الأعلاف.

واضاف الدكتور محمد القرش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن دخول هذه الكمية الكبيرة من الأعلاف انعكس على توافر خامات الأعلاف واستقرار أسعار الاعلاف، مما أدى إلى زيادة العملية الإنتاجية سواء للإنتاج الحيواني أو الداجن.

وتابع: "نهتم بالإنتاج المحلي للحيوانات من أجل زيادة قدرتنا الانتاجية، كما قمنا بتوسع كبير في مصادر التوريد أو توافر لحوم ورؤوس الماشية ونورد من تشاد والسودان وجيبوتي وفي تنوع في المصادر"، مشيرا إلى أنه تم الموافقة على دخول 170 ألف راس ماشية ستكون موجودة الفترة القادمة وهذا سينعكس على توافر احتياجات المواطنين.