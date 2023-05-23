محمود محيى الدين: معدل النمو السكانى فى أفريقيا يحتاج إلى الاستثمار بشكل أعلى

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القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، إن الدول الأريقية بينها 22 دولة تعاني من تحديات شديدة للتعامل مع الديون.

وأضاف الدكتور محمود محيى الدين، خلال حواره مع قناة إكسترا نيوز، أن أفريقيا لديها ثروات معروفة وتشكيلة سكانية جديدة على عكس أوروبا، مشيرا إلى أن مصر استقبلت أعضاء أكثر من 50 دولة أفريقية خلال اجتماعات بنك التنمية الأفريقي.

وتابع رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، أن أفريقيا لا تصدر انبعاثات على مستوى العالم بما يتجاوز 3 % ولكنها تدفع الثمن ، موضحا أن أفريقيا لديها عنصر الشباب ولديها فرص أكبر للتطوير والابتكار .

ولفت الدكتور محمود محيى الدين، إلى أن المؤشرات في أفريقيا لا تجارى المتوسطات العالمية العالية ، مشيرا إلى أن التضخم في أفريقيا من أعلى معدلات التضخم في العالم .

وقال ، إن معدل النمو السكاني في افريقيا يحتاج إلى الاستثمار بشكل أعلى ليواكب التحديات، مشيرا إلى أن بنك التنمية الأفريقي يبحث الحلول من خلال إتاحة فرص العمل وزيادة الإنتاج وتقليل الفائض.

وأكد الدكتور محمود محيى الدين، أهمية التمويل تأتي في مشروع يدور عائدا بشكل جيد ويجذب القطاع الخاص سواء محليا أو إقليميا أو من خارج أفريقيا، متابعا :"نحتاج لتطوير وتفعيل أسواق الكربون أفريقيا".