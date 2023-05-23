شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة.. الانتهاء من 868 مشروعاً ضمن المبادرة الرئاسية بأسوان"التفاصيل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، العمل فى تنفيذ المشروعات الجارية داخل القرى المدرجة بالمبادرة فى محافظة أسوان، وتشمل كافة المجالات المختلفة والقطاعات الخدمية المتنوعة.

وتشرف محافظة أسوان من خلال وحدة حياة كريمة التابعة للمحافظة، على تنفيذ مشروعات حياة كريمة فى القرى المختلفة بالمراكز والمدن التابعة، من أجل استكمال المشروعات الجارية للمرحلة الأولى مع الإسراع فى تسليم المشروعات التى تم الانتهاء منها.

والمشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة تشمل فى مرحلتها الأولى 100 قرية بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 1994 مشروعاً بمختلف قطاعات العمل العام منها 868 مشروعاً تم الانتهاء منها، فيما جارى العمل بـ1126 مشروعاً آخرين.

ويتوازى ذلك مع إدراج عدد آخر من المشروعات ضمن المرحلة الثانية والتى تشمل قرى مركزى أسوان ودراو ليصل إجمالى القرى المستهدفة إلى 39 وحدة محلية قروية أم و 116 قرى توابع و380 نجع وكفر وعزبة وذلك بعد توجيهات رئيس الجمهورية بضم جميع قرى مراكز المحافظة لمشروعات المبادرة الرئاسية، وهو الذى يتوازى مع 19 مشروعاً للإدارة المحلية حققت فيهم المحافظة معدلات تنفيذ عالية.



مشروعات حياة كريمة فى أسوان (1)



مشروعات حياة كريمة فى أسوان (2)



مشروعات حياة كريمة فى أسوان (3)



مشروعات حياة كريمة فى أسوان (4)



مشروعات حياة كريمة فى أسوان (5)



مشروعات حياة كريمة فى أسوان (6)



مشروعات حياة كريمة فى أسوان (7)



