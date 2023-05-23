شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز الاستثمار العمانى لـ"الخليج 365": مصر أكبر سوق عربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس جهاز الاستثمار العمانى عبد السلام بن محمد المرشدى، إن زيارة السلطان هيثم إلى مصر نجحت في تحقيق المرجو منها، مشيرا أن هذه الزيارة تبشر بطفرة في التعاون الاستثمارى بين البلدين خلال الفترة القادمة، حيث تستهدف بداية مرحلة جديدة من الاستثمار بين مصر والسلطنة.

وأكد رئيس جهاز الاستثمار العمانى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن مصر أكبر سوق عربية ولا يمكن لأى مستثمر أن يستغنى عن هذه السوق، أو ألا يتواجد فيها باستثمارات متعددة، وأضاف قائلا، أن هذه الزيارة قد جاءت امتدادا لعقود من العلاقات المتميزة بين البلدين على مستوى الوطن العربى، ورغم تعدد الزيارات بين البلدين إلا أن ما يميز هذه الزيارة الطابع الاقتصادى، لذلك كان اختيار الوفد المرافق للسلطان وفدا اقتصاديا، يهدف إلى التركيز على العلاقات المالية والاستثمارية.

وأضاف رئيس جهاز الاستثمار العمانى، فى تصريحاته الخاصة، أن هناك مشروع سينفذ بالشراكة مع مصر يحمل فرصا واعدة للبلدين لا يزال قيد الدراسة وسيتم الإعلان عن تفاصيله فور الانتهاء من دراسته ، مشيرا إلى أن الجهاز يعزز من خلال شراكاته الإستراتيجية مساعي حكومة سلطنة عمان وجهودها الرامية إلى توثيق علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة خاصة مصر بما يحقق المصلحة لجميع الأطراف.

كما أكد أن مصر من أهم الدول التي لدينا استثمارات معها، ضمن أكثر من 40 دولة حول العالم ندير الاستثمارات بها عبر محفظة التنمية الوطنية ومحفظة الأجيال، وتسعى سلطنة عمان لانطلاق نحو العالمية وليس الوطن العربى فقط، مشيرا أن مصر سباقة على مستوى الوطن العربى في مجال "الطاقة النظيفة" والهيدروجين الأخضر، وحققت نجاحا كبيرا فيه ، وتتمتع بفرص واعدة في هذا المجال، وأيضا سلطنة عمان فكلا البلدين لديهما قواسم مشتركة في هذا المجال.