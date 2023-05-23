شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: تطوير منصة "أدرس" فى مصر وتقدم الوافدين ليصبح إلكترونيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور شريف صالح رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالى، إن خطة العمل ومحاور الاستراتيجية الخاصة بالعمل خلال الفترة المقبلة تدور حول العمل على تطوير منصة أدرس فى مصر وتطوير عملية القبول وتطوير عملية التنسيق بحيث يتم التحول إلى تنسيق إلكتروني كامل، بما يؤدى إلى أن تصبح الخدمة سريعة وخاصة وأن عمليات التسجيل كانت تستمر حتى شهر أكتوبر وديسمبر.

وأضاف الدكتور شريف صالح فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن عملية التطوير تضمن تستهدف أن يستغرق أعمال تنسيق الطلاب الوافدين الراغبين فى الإلتحاق بالجامعات المصرية حوالى 10 أيام من بداية تسجيل الطلاب والتقديم على المنصة وحتى الحصول على القبول وذلك فى إطار تيسير الاجراءات على الطلاب الوافدين والقضاء على التأخير فى قبول الطالب .

وتابع رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، أن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى وجه بإضافة كافة الجامعات المصرية لتكون متاحة للطلاب الوافدين على منصة أدرس فى مصر إذ سيتم إضافة كافة الجامعات الحكومية الخاصة والأهلية على المنصة، بحيث يكون التقديم على المنصة لتلك الجامعات المتاحة.