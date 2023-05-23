شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: تطوير منصة "أدرس" فى مصر وتقدم الوافدين ليصبح إلكترونيًا والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف الدكتور شريف صالح فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن عملية التطوير تضمن تستهدف أن يستغرق أعمال تنسيق الطلاب الوافدين الراغبين فى الإلتحاق بالجامعات المصرية حوالى 10 أيام من بداية تسجيل الطلاب والتقديم على المنصة وحتى الحصول على القبول وذلك فى إطار تيسير الاجراءات على الطلاب الوافدين والقضاء على التأخير فى قبول الطالب .
وتابع رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، أن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى وجه بإضافة كافة الجامعات المصرية لتكون متاحة للطلاب الوافدين على منصة أدرس فى مصر إذ سيتم إضافة كافة الجامعات الحكومية الخاصة والأهلية على المنصة، بحيث يكون التقديم على المنصة لتلك الجامعات المتاحة.
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