شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مهام لجنة الرعاية والخدمة فى الكنيسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر المَجْمع المقدس الهيئة العليا داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويترأسه قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ويناقش الأوضاع التشريعية والكهنوتية واللاهوتية. ومن أبرز لجان المجمع المقدس لجنة الرعاية والخدمة، حيث تهتم بالإشراف على الرعاية الكنسية الواجبة في قطاعات الخدمة المتنوعة. وتحتوى لجنة الرعاية والخدمة بالمجمع المقدس على عدة لجان فرعية يأتي أبرزها لجنة إخوة المسيح الأصاغر ولجنة الصحة النفسية ومكافحة الإدمان ولجنة رعاية المغتربين ولجنة السجون ولجنة التنمية الاقتصادية ولجنة الرعاية الصحية ولجنة ذوى القدرات الخاصة.

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